芝加哥期市：CBOT小麦收高，因忧虑乌克兰局势和担忧美国大平原天气

路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨2%，交易商说，受累于围绕周末乌克兰克里米亚地区公投的不确定性，以及预报显示美国大平原南部小麦种植带天气干燥。

乌克兰克里米亚地区周日就是否加入俄罗斯举行公投。谷物交易商担忧黑海谷物出口国家之间的政治紧张局势可能最终将干扰谷物的付运。

MDA Weather Services称，美国大平原南部16天和30天天气预报显示，气温将上升且天气转干，使该地区硬红冬麦在接近用水高峰时水份缺乏的情况持续。

本周，CBOT-5月小麦上涨33-1/4美分，或5.1%，主要归因于基金回补空头，因担忧乌克兰局势。

CBOT-3月小麦 到期，收报每蒲式耳6.87-1/4美元，上升13-1/2美分。

今日没有CBOT-3月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,897口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)