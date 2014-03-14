美国股市: 道琼工业指数收跌0.27%，Nasdaq指数收低0.35%

路透纽约3月14日 - 美国股市周五在交投震荡中收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人愈发担心俄罗斯和乌克兰的紧张关系。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数 下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点.Nasdaq指数 收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。

本周，道指跌2.35%，标普500指数下滑1.97%，Nasdaq指数下跌2.1%。(完)