美国股市: 道琼工业指数收跌0.27%，Nasdaq指数收低0.35%

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透纽约3月14日 - 美国股市周五在交投震荡中收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人愈发担心俄罗斯和乌克兰的紧张关系。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数 下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点.Nasdaq指数 收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。
本周，道指跌2.35%，标普500指数下滑1.97%，Nasdaq指数下跌2.1%。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f