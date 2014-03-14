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亚洲 | 2014年 3月 15日 星期六 04:59 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨且本周收高，因纺织厂趁低买入

路透纽约3月14日 - 期棉周五上涨，连升第二周，因纺织厂利用稍早价格下跌的机会买入。

洲际交易所(ICE)指标5月期棉 收升0.51美分或0.6%，报每磅92.19美分。

在本稍早被抛售后，商品市场站稳，当时投资人忧虑中国经济增长。

近月棉花价格 缩减涨幅，周四上涨至93.75美分，为8月中来最高。

棉价下跌为许多纺织厂为之前预订的棉花，或基差合同定价提供了机会，这支持市场价格，且提振近月棉花合约连升第二周。

美国政府周五公布的周度数据显示，在截至3月11日该周，投资者增加棉花期货和期权净多头头寸至51,301口。(完)

CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN

CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN

CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN

ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN

ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN

橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN

上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH

日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID

新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY

泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG

(编译 利棣儿；审校 母红)
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