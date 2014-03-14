纽约期市：ICE期棉上涨且本周收高，因纺织厂趁低买入

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透纽约3月14日 - 期棉周五上涨，连升第二周，因纺织厂利用稍早价格下跌的机会买入。
洲际交易所(ICE)指标5月期棉 收升0.51美分或0.6%，报每磅92.19美分。
在本稍早被抛售后，商品市场站稳，当时投资人忧虑中国经济增长。
近月棉花价格 缩减涨幅，周四上涨至93.75美分，为8月中来最高。
棉价下跌为许多纺织厂为之前预订的棉花，或基差合同定价提供了机会，这支持市场价格，且提振近月棉花合约连升第二周。
美国政府周五公布的周度数据显示，在截至3月11日该周，投资者增加棉花期货和期权净多头头寸至51,301口。(完)
CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN
CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN
CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN
ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN
ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN
橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN
上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH
日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID
新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY
泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha