中国央行：下周一起人民币兑美元汇率浮动幅度将由1%扩大至2%

路透北京3月15日 - 中国人民银行周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

刊登在央行网站的新闻稿并称，自下周一起，外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%，其他规定仍遵照《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理有关问题的通知》（银发〔2010〕325号）执行。

新闻稿称，中国当前外汇市场健康发展，交易主体自主定价和风险管理能力不断增强。为顺应市场发展的要求，加大市场决定汇率的力度，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，中国人民银行决定扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度。

央行并称，将继续完善人民币汇率市场化形成机制，进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

央行新闻发言人表示，扩大人民汇率浮动区间是增强人民币汇率双向浮动弹性的制度安排，与人民币汇率升贬没有直接关系。

其指出，人民币汇率变化主要取决于以国际收支为从基础的外汇供求状况。2013年中国经常项目顺差与GDP之比已降至2.1%，国际收支趋于平衡，人民币汇率不存在大幅升值的基础。同时，中国财政金融风险可控，外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强，人民币汇率也不存在大幅贬值的基础。

双向浮动意味着人民币汇率短期内的升值和贬值都不能简单地归结为某种趋势，应当更加关注中长期的趋势。随着汇率市场化形成机制改革的推进，未来人民币将与国际主要货币一样，有充分弹性的双向波动会成为常态。市场各方参与者对汇率波动应理性看待，积极应对。

“当然，如果汇率出现异常大幅波动，人民银行也将实施必要的调节和管理，以维护人民币汇率的正常浮动。”该发言人称。（完）