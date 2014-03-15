更新版 1-中国央行：人民币兑美元汇率浮动幅度扩至2%，汇改迈出实质性一步

* 人民币即期日内浮动幅度由1%扩至2%

* 汇率2月急剧贬值后市场对此举已有准备

* 为推进汇改的实质性一步

* 未来保持人民币汇率合理均衡水平上基本稳定 (新增更多评论和背景)

路透北京3月15日 - 有了过去一个月人民币汇率从意外急贬到宽幅震荡的铺垫之后，中国央行周六宣布扩大人民币即期波幅至2%并未让市场感到意外。此举表明在利率市场化时间表确定后，汇率机制改革也实质性地向前推进了一步。

专家和市场人士认为，央行此举确认了市场此前推测，即2月下半月突如其来的人民币急剧贬值是在为扩大波幅做准备。但央行扩大波幅并不意味着未来人民币就会形成贬值趋势，汇率的波动还是要看经济基本面的走势，后期人民币汇率料稳中有升。

中国人民银行周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

“基本符合市场预期，这是完善汇率形成机制的一部分，使其更透明化，且表现监管在审慎推进资本项目开放，并明确央行在汇率管理中的角色。”国开证券宏观经济分析师杜征征称。

首创证券研究所副所长王剑辉亦认为，央行此举符合市场预期。央行此前允许人民币有一定幅度的贬值，就是提前消化掉一些人民币扩大波幅后的贬值空间，减少扩大波幅后的市场冲击。现在央行真的宣布这一举措后，市场波动可能会小一些。央行已经表明了利率市场化的时间表，汇率市场化也会跟上步伐。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩也表示，扩大波幅本身会使汇率走势在市场中产生不同的预期，推动不同的市场主体改变以往的策略，根据自己的需求和判断来持有、卖出外汇，尤其是今年以来在资本帐户开放、可兑换进程的推进有所提速，这在边际上都会让持有外汇的意愿上升。

春节之后，人民币汇率呈现了央行期待中的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，3月初快速升值一周后重启贬值行情。有市场人士认为这更多是央行推动下的双向波动，引发了市场对汇率市场化超预期提速的猜想。

刊登在央行网站的新闻稿并称，自下周一起，外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%。

新闻稿并称，中国当前外汇市场健康发展，交易主体自主定价和风险管理能力不断增强。为顺应市场发展的要求，加大市场决定汇率的力度，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，中国人民银行决定扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度。

**人民币汇率保持合理均衡水平**

央行新闻发言人并称，将继续完善人民币汇率市场化形成机制，进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

中国社科院世界经济研究所国际投资室主任张明指出，有之前一波贬值做为基础，央行也不会再有继续压低汇率的动力，短期内继续下跌或者大幅升值的可能性都不大，后期可能维持一个稳中有升的态势。

不过，银河证券分析师任承德认为，汇率是与经济，地缘政治安全等因素密切相关，中国近期公布的经济数据比较弱，国际区域动荡始终存在，因此人民币汇率刚扩大波幅时，人民币兑美元应该是贬值的，这会造成热钱外流加剧，这对国内股市是负面因素，另外房地产市场亦会受到打击。

但张明强调，经过此前的贬值，有效汇率得到适当回落，对于出口是有帮助的。人民币汇率趋稳后货币政策有条件更为宽松，不排除二季度降准的可能性。扩大波幅初期可能还用不上2%的上限，更多是在交易心理上有所放松。

央行网站刊登新闻发言人表示，扩大人民汇率浮动区间是增强人民币汇率双向浮动弹性的制度安排，与人民币汇率升贬没有直接关系。

央行指出，人民币汇率变化主要取决于以国际收支为从基础的外汇供求状况。2013年中国经常项目顺差与GDP之比已降至2.1%，国际收支趋于平衡，人民币汇率不存在大幅升值的基础。同时，中国财政金融风险可控，外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强，人民币汇率也不存在大幅贬值的基础。

双向浮动意味着人民币汇率短期内的升值和贬值都不能简单地归结为某种趋势，应当更加关注中长期的趋势。随着汇率市场化形成机制改革的推进，未来人民币将与国际主要货币一样，有充分弹性的双向波动会成为常态。市场各方参与者对汇率波动应理性看待，积极应对。

“当然，如果汇率出现异常大幅波动，人民银行也将实施必要的调节和管理，以维护人民币汇率的正常浮动。”该发言人称。（完）