美国称希望乌克兰危机不会影响与俄在伊朗问题上的合作

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月14日 - 美国政府一名高级官员周五称，美国希望乌克兰危机升级不会影响与俄罗斯在遏制伊朗核项目上的合作。
来自美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国的高级官员下周将与伊朗官员在维也纳举行新一轮谈判，意在寻找限制伊朗核活动以换取结束制裁的方法。
“我们都希望乌克兰非常艰难的局势不会给此次谈判带来问题，”该美国官员在电话会议上说道。
“我们希望无论未来几天发生什么，无论国际社会因俄罗斯所做的决定和选择而采取的任何行动，以及俄罗斯随之所采取的行动，都不会威胁到谈判。”
美国和欧洲官员曾私下对路透表示，乌克兰局势并未影响到与俄罗斯关于伊朗和叙利亚等问题的谈判。但如果美国和欧洲对数十名俄罗斯人实施制裁，情况可能改变。
在电话会议刚开始时，该美国官员对“P5+1”集团之间在伊朗问题上的合作措辞正面。
“即使当（P5+1内部）存在分歧时，我们也会将其消除。当与伊朗进行协商时，我们是完全团结的，”该官员称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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