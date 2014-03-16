马航失联飞机被人蓄意改变航向--马来西亚总理

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月15日 - 马来西亚总理纳吉布周六在记者会上称，调查人员认为马航失联飞机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统，改变飞机飞行方向，并在飞机失联后又飞行了近七个小时。

纳吉布表示，放弃了在失联飞机原定航线周围寻找残骸的行动。

“尽管媒体报道失联飞机被劫持，我希望很明确地表示，我们仍在调查所有的可能性，”纳吉布说道。

调查人员越发关注失联飞机被一名飞行员或其他拥有大型商用飞机飞行经验的人操作偏离航线的可能性。

纳吉布称，新的数据显示卫星最后一次收到失联飞机信号的时间为马来西亚时间早上8点11分，这距离该机从民用空中管制雷达上消失的时间上周六凌晨1点22分接近七个小时。

纳吉布指出，卫星数据确认晚些时候军事雷达上发现的不明飞机就是马航失联航班MH370，该机在马来西亚西海岸附近被军事雷达发现，并于凌晨2点15分飞出军事雷达覆盖区域。

“在失联飞机飞出军事雷达覆盖范围以前，其行动暗示机上有人蓄意操作。”

纳吉布称，对卫星最后一次收到的失联飞机信号进行分析后得出的结论是，该机可能的地点位于两个走廊地带：一个是泰国北部至哈萨克斯坦和土库曼斯坦边境之间的走廊地带，另外一个是从印尼至南印度洋之间的走廊地带。（完）