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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 09:28 BJT

马来西亚警方搜查失联飞机飞行员的家--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月15日 - 马来西亚警方一名高级官员对路透称，警方周六开始搜查马航失联飞机飞行员的家，此前马来西亚总理纳吉布确认怀疑失联飞机被人蓄意改变航线。

警方周六下午抵达现年53岁的失联飞机机长Zaharie Ahmad Shah的家，在纳吉布结束新闻发布会后不久。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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