印度在安达曼群岛搜索马航失联飞机

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度布莱尔港3月14日 - 印度飞机周五对安达曼-尼科巴群岛进行了彻底搜索，此前有迹象表明马航 失联飞机可能飞向了那里。
搜索失联飞机的努力最初都集中在马来西亚东北，但马来西亚空军负责人称，军事雷达发现一架不明身份飞机3月8日一早飞往马来西亚以西，搜索随即转向。
两名消息人士周四对路透表示，该架不明身份飞机似乎沿着一条常用的航线飞行，该航线将会经过安达曼-尼科巴群岛上空。
印度军方发言人Harmeet Singh在安达曼-尼科巴群岛首府布莱尔港表示，印度海军已经向该群岛部署了两架Dornier飞机。目前为止，这两架飞机以及一架对海岸进行搜索的直升机什么都没有发现。
“这好比大海捞针，”Singh说道。
印度国防部称，东部海军司令部也将对孟加拉湾金奈海岸一个15公里×600公里的新区域进行搜索，该区域位于布莱尔港以西900公里，暗示搜索针对一条狭窄的航线。
中国外交部发言人洪磊称，中方感谢印度在搜索方面作出的努力。
安达曼-尼科巴群岛中的一个岛屿上发现火光，但印度军方高官Sudhir Pillai对路透称，此事与失联马航飞机无关。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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