马航失联飞机可能在印度洋上空耗尽燃油--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡/华盛顿3月15日 - 熟悉美国官方评估的消息人士称，卫星接收到的来自马航失联飞机的模糊电子信号显示，该机可能偏离航线飞行了数千英里，随后在印度洋上空耗尽燃油。

调查人员越发关注违规行为，因为有证据显示该飞机在消失后突然向西飞行，可能持续飞行了数个小时，而且其通讯系统被故意关闭。

“我们能说的是我们正在调查蓄意破坏，劫机的可能性仍然存在，”马来西亚警方一名高级官员称。

美联社援引匿名马来西亚政府官员报道称，调查人员已经“确信”飞行员之一或其他拥有飞行经验的人劫持了该飞机。无法与马来西亚官员立即确认该报道。

马来西亚总理纳吉布定于北京时间下午1:30(0530 GMT)举行新闻发布会，这是马航航班失联以来他首次就此举行新闻发布会。

马来西亚和美国对军事雷达的追踪和卫星发现的电子信号进行分析后，真相或开始露出端倪。

一名熟悉调查的美国消息人士称，美国政府内部也在讨论马航飞机的消失可能与海盗行为有关。

熟悉美国政府所获调查数据的消息人士指出，卫星接收到的信号含糊不清，被解读为两种不同的结果。

该消息人士称，失联飞机飞出雷达范围后，据信其发出电子信号的时间长达数小时。

该消息人士称，最大的可能性是原本飞往西北方向的失联飞机突然向南飞，有官员认为该飞机在印度洋上空飞行，一直到燃油耗尽，然后坠入海中。

另外一种解读是该机继续向西北方向飞，并飞过印度领空。

该消息人士指出，失联飞机在印度上空飞行被认为是不太可能的，因为印度拥有强大的防空能力和雷达覆盖，印度当局应能发现该机并将其拦截。

不管怎样，对卫星数据的研究似乎支持熟悉马来西亚调查的人士所提供的雷达证据。

两名消息人士对路透称，军事雷达数据显示，一架身份不明的飞机沿着一条常用的商业航线飞往中东和欧洲。

这条飞往安达曼海和孟加拉湾方向的航线只能通过人为设置，或者是手动操纵飞机，或是通过飞机自动驾驶仪实现。（完）