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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 10:06 BJT

东欧情势：俄罗斯否决安理会有关克里米亚公投无效的决议草案

路透联合国3月15日 - 俄罗斯周六投票否决联合国安理会有关乌克兰克里米亚公投“无效”的决议草案，并敦促各国和国际组织不予以承认。

俄罗斯否决这份由美国起草的决议草案在外界预料之中。俄政府支持周日克里米亚的公投，这次公投有可能令克里米亚的控制权从乌克兰转至俄罗斯。

当天投票结果为13票赞成、1票否决、1票弃权。中国对决议草案投了弃权票。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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