CFTC报告：CBOT大豆期货3月11日持仓报告(表)

港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(670,093口)
282,609 87,052 84,822 252,047 406,573 619,478 578,447 50,615 91,646
较3月4日变动(未平仓合约：增加1,999口)
-8,990 5,817 882 9,551 -765 1,443 5,934 556 -3,935
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.2 13.0 12.7 37.6 60.7 92.4 86.3 7.6 13.7
各类交易商数量(总计为565家)
187 141 158 130 193 415 415(完)
(整理 杜明霞；审校 白云)
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
中国3月进出口贸易数据远胜预期，加上人民银行放水，但A股昨日只是靠稳而已，国企指数也只在10200点争持，惟国指再现「死亡交叉」，似乎国指在复活节假期后要继续受难。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。