版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:39 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(670,093口)

282,609 87,052 84,822 252,047 406,573 619,478 578,447 50,615 91,646

较3月4日变动(未平仓合约：增加1,999口)

-8,990 5,817 882 9,551 -765 1,443 5,934 556 -3,935

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.2 13.0 12.7 37.6 60.7 92.4 86.3 7.6 13.7

各类交易商数量(总计为565家)

187 141 158 130 193 415 415(完)

(整理 杜明霞；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐