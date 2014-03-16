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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(340,739口)

115,373 108,649 50,145 138,404 138,629 303,922 297,423 36,817 43,316

较3月4日变动(未平仓合约：减少5,783口)

870 -12,841 -4,509 -7,592 10,994 -11,231 -6,356 5,448 573

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.9 31.9 14.7 40.6 40.7 89.2 87.3 10.8 12.7

各类交易商数量(总计为321家)

97 101 97 77 87 232 243 (完)

(整理 杜明霞；审校 白云)
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