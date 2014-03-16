CFTC报告：CBOT玉米期货3月11日持仓报告(表)

港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,314,774口)
422,097 187,193 176,917 589,301 704,100 1188315 1068210 126,459 246,564
较3月4日变动(未平仓合约：增加13,829口)
21,474 -14,850 -18,882 9,358 41,594 11,950 7,862 1,879 5,967
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.1 14.2 13.5 44.8 53.6 90.4 81.2 9.6 18.8
各类交易商数量(总计为739家)
166 149 166 228 347 498 578 (完)
(整理 杜明霞；审校 白云)
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
中国3月进出口贸易数据远胜预期，加上人民银行放水，但A股昨日只是靠稳而已，国企指数也只在10200点争持，惟国指再现「死亡交叉」，似乎国指在复活节假期后要继续受难。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。