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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,314,774口)

422,097 187,193 176,917 589,301 704,100 1188315 1068210 126,459 246,564

较3月4日变动(未平仓合约：增加13,829口)

21,474 -14,850 -18,882 9,358 41,594 11,950 7,862 1,879 5,967

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.1 14.2 13.5 44.8 53.6 90.4 81.2 9.6 18.8

各类交易商数量(总计为739家)

166 149 166 228 347 498 578 (完)

(整理 杜明霞；审校 白云)
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