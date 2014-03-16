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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:37 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(415,340口)

170,482 51,592 40,601 163,920 289,287 375,003 381,480 40,337 33,860

较3月4日变动(未平仓合约：增加22,074口)

-922 -4,646 13,748 6,082 10,300 18,908 19,402 3,166 2,672

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.0 12.4 9.8 39.5 69.7 90.3 91.8 9.7 8.2

各类交易商数量(总计为281家)

119 75 67 49 62 209 173 (完)

(整理 杜明霞；审校 白云)
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