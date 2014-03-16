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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:37 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年3月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(155,791口)

47,674 69,234 15,170 77,436 47,326 140,280 131,730 15,511 24,061

较3月4日变动(未平仓合约：增加10,496口)

1,965 10,284 -1,224 6,869 -3,991 7,610 5,069 2,886 5,427

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 44.4 9.7 49.7 30.4 90.0 84.6 10.0 15.4

各类交易商数量(总计为284家)

68 144 51 51 52 149 223 (完) (整理 杜明霞；审校 白云)
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