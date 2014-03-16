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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:36 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,385口)

80,051 16,941 18,282 58,002 130,739 156,335 165,962 19,050 9,423

较3月4日变动(未平仓合约：增加11,127口)

7,260 -4,049 1,089 994 14,200 9,343 11,240 1,784 -113

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.6 9.7 10.4 33.1 74.5 89.1 94.6 10.9 5.4

各类交易商数量(总计为266家)

119 57 62 56 67 204 163 (完)

(整理 杜明霞；审校 白云)
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