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市场报道 | 2014年 3月 16日 星期日 14:35 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月11日持仓报告(表)

路透3月14日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,697,240口)

511,076 104,244 537,412 544,030 974,801 1592518 1616457 104,722 80,783

较3月4日变动(未平仓合约：增加9,433口)

-10,651 8,335 -4,365 20,218 5,194 5,202 9,164 4,231 269

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 6.1 31.7 32.1 57.4 93.8 95.2 6.2 4.8

各类交易商数量(总计为333家)

124 77 146 87 101 290 270 (完) (整理 杜明霞；审校 白云)
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