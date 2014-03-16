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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 10:58 BJT

马航事件：警方搜查失联客机副机长住所，重点调查机组成员和乘客

路透吉隆坡3月16日 - 马来西亚警方一位高级官员称，警方已对马航失联客机副机长的住所进行过搜查。

该国总理纳吉布周六表示，有关失联客机的调查重点将重新转向机组成员和乘客。他此前证实失联客机在机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统后改变了航向。

一位了解调查情况的警方高级官员称，警方周六晚间已搜查过副机长Fariq Abdul Hamid的住所。

“我们目前不排除任何可能的动机，”这位官员称。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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