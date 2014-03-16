马航事件：警方搜查失联客机副机长住所，重点调查机组成员和乘客

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透吉隆坡3月16日 - 马来西亚警方一位高级官员称，警方已对马航失联客机副机长的住所进行过搜查。
该国总理纳吉布周六表示，有关失联客机的调查重点将重新转向机组成员和乘客。他此前证实失联客机在机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统后改变了航向。
一位了解调查情况的警方高级官员称，警方周六晚间已搜查过副机长Fariq Abdul Hamid的住所。
“我们目前不排除任何可能的动机，”这位官员称。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。