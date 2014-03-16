《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月14日

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 64.59 -1.11 -1.69 4989493
搜狐 73.31 +0.31 +0.42 655863
网易 65.10 -1.02 -1.54 675398
百度 160.59 -5.50 -3.31 6017424
台湾
台湾积体电路 18.90 -0.37 -1.92 2220021
联电 2.04 -0.01 -0.49 97554
日月光 5.30 +0.03 +0.57 111783
硅品精密 6.75 -0.14 -1.96 769914
和信超媒体 1.50 -0.05 -3.23 317945
友达 3.24 +0.06 +1.89 109357
中华电信 30.16 -0.26 -0.85 40311
台湾国际航电 52.19 -0.30 -0.57 733950
香港
中国移动 44.87 +0.02 +0.04 164329
中国联通 11.91 +0.18 +1.53 101024
中国电信 40.94 +0.40 +0.99 15603
中芯国际 3.89 -0.07 -1.77 11163
电讯盈科 4.81 -0.09 -1.84 225
(完)
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路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。