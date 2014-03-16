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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 10:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 64.59 -1.11 -1.69 4989493

搜狐 73.31 +0.31 +0.42 655863

网易 65.10 -1.02 -1.54 675398

百度 160.59 -5.50 -3.31 6017424

台湾

台湾积体电路 18.90 -0.37 -1.92 2220021

联电 2.04 -0.01 -0.49 97554

日月光 5.30 +0.03 +0.57 111783

硅品精密 6.75 -0.14 -1.96 769914

和信超媒体 1.50 -0.05 -3.23 317945

友达 3.24 +0.06 +1.89 109357

中华电信 30.16 -0.26 -0.85 40311

台湾国际航电 52.19 -0.30 -0.57 733950

香港

中国移动 44.87 +0.02 +0.04 164329

中国联通 11.91 +0.18 +1.53 101024

中国电信 40.94 +0.40 +0.99 15603

中芯国际 3.89 -0.07 -1.77 11163

电讯盈科 4.81 -0.09 -1.84 225

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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