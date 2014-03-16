《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月14日

港报社评：数据意外地好，中央加码调结构--经济日报4月18日

内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。