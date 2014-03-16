中国政治：中央巡视组今年拟全面完成地方常规巡视，将开始巡视北京等地

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透上海3月16日 - 新华社周六报导，中国中共中央纪委书记王岐山指出，将改进中央和省区市巡视制度，逐步做到对地方、部门、企事业单位全覆盖。今年要全面完成对地方的常规巡视。
报导并称，中央巡视组将对北京、天津、辽宁、福建、山东、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团开展常规巡视，同时对科技部、复旦大学、中粮集团开展专项巡视。
王岐山在2014年中央巡视工作动员部署会议上指出，面对依然严峻复杂的反腐败斗争形势，要始终保持冷静清醒。重点领域和关键环节腐败问题依然多发，有的地方和部门选人用人问题突出，一些党组织对反腐败斗争形势认识不到位，党风廉政建设主体责任和监督责任不落实。
“要紧扣‘四个着力’，瞪大眼睛发现问题，不能睁一只眼闭一只眼。”他指出。
王岐山并强调，要用好巡视成果，分类处置，做到件件有着落。被巡视单位党组织要狠抓整改落实，对整改不彻底、措施不到位的，要严肃问责。
中央巡视组2013年已经进行了两轮巡视，包括湖北、内蒙古、重庆、贵州、江西、山西、吉林、安徽、湖南、广东、云南等地及数家单位。（完） (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。