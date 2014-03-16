《独家新闻》瑞信、摩根士丹利着手准备阿里巴巴IPO，项目代号“阿凡达”

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透3月14日 - 据两位知情消息人士称，瑞士信贷和摩根士丹利已着手准备有关阿里巴巴集团上市的工作，项目代号“阿凡达(Avatar)”。
其中一位消息人士称，这些围绕阿里巴巴上市开展的工作“没有进入高级阶段”，只是一些“初步工作”，比如安排理想的上市时间，选择合适的上市地点。
但他们承认这两家银行已经为赢得正式IPO承销商资格做好了充分准备。消息人士称，目前还没有哪家银行被正式委任为上市承销商。
瑞信和摩根士丹利近几年与阿里巴巴保持着密切互动。
阿里巴巴预计将在纽约上市，筹资规模料约达150亿美元，将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。
彭博此前援引消息人士报导，阿里巴巴计划最快4月在美国上市。但IFR从消息人士处获悉，上市时间尚未决定。
阿里巴巴尚未正式表示不会在香港上市，不过执行副董事长蔡崇信(Joe Tsai)接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。
如果IPO规模为约150亿美元，阿里巴巴的估值将达800-1,000亿美元。
阿里巴巴没有立即回覆路透记者征询评论的要求。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --
内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。