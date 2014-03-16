《独家新闻》瑞信、摩根士丹利着手准备阿里巴巴IPO，项目代号“阿凡达”

路透3月14日 - 据两位知情消息人士称，瑞士信贷和摩根士丹利已着手准备有关阿里巴巴集团上市的工作，项目代号“阿凡达(Avatar)”。

其中一位消息人士称，这些围绕阿里巴巴上市开展的工作“没有进入高级阶段”，只是一些“初步工作”，比如安排理想的上市时间，选择合适的上市地点。

但他们承认这两家银行已经为赢得正式IPO承销商资格做好了充分准备。消息人士称，目前还没有哪家银行被正式委任为上市承销商。

瑞信和摩根士丹利近几年与阿里巴巴保持着密切互动。

阿里巴巴预计将在纽约上市，筹资规模料约达150亿美元，将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。

彭博此前援引消息人士报导，阿里巴巴计划最快4月在美国上市。但IFR从消息人士处获悉，上市时间尚未决定。

阿里巴巴尚未正式表示不会在香港上市，不过执行副董事长蔡崇信(Joe Tsai)接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。

如果IPO规模为约150亿美元，阿里巴巴的估值将达800-1,000亿美元。