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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 13:02 BJT

全球汇市：3月11日止当周投机客美元多仓降至11月以来最低--CFTC

路透3月14日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第五周减持美元多头仓位，美元净多仓降至逾四个月来最低。

3月11日止当周美元净多仓降至105.6亿美元，为11月5日当周以来最低，前一周为116.0亿美元。

上周五优于预期的美国非农就业报告未能提振美元人气。

不过，总的来说，投资者连续第19周持有美元净多仓。上次投机客持有美元净空仓是在2013年10月底。

CFTC报告还显示，随着乌俄对峙升级，上周有大量资金涌入瑞郎。短线投资者持有的瑞郎多仓较前一周增加三倍至8,957口。

欧元亦展现抗跌性，多仓从前一周的23,452口升至36,385口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 15,726 20,407

空头仓位 115,082 100,116

净仓位 -99,356 -79,709

欧元(125,000欧元为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 110,103 103,868

空头仓位 73,718 80,416

净仓位 36,385 23,452

英镑(62,500英镑为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 64,553 71,021

空头仓位 42,554 41,416

净仓位 21,999 29,605

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 23,097 21,818

空头仓位 14,140 19,650

净仓位 8,957 2,168

加元(100,000加元为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 25,180 23,306

空头仓位 77,371 84,402

净仓位 -52,191 -61,096

澳元(100,000澳元为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 8,627 12,262

空头仓位 49,477 53,370

净仓位 -40,850 -41,108

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月11日当周 前一周

多头仓位 21,155 19,346

空头仓位 6,706 5,914

净仓位 14,449 13,432

(完)

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