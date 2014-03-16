手机产业：美国ITC裁决宏达电、华为和中兴通讯未侵犯FlashPoint专利

路透华盛顿3月14日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称，台湾宏达电 等公司没有违反原属于苹果 的FlashPoint Technology公司的数码相机专利。

FlashPoint曾在2012年提起诉讼，指控宏达电、中国华为 和中兴通讯 侵犯了它的四项智能手机相机专利。

2013年9月30日一位行政法法官初决定宏达电的两款智能手机Vivid和Droid Incredible 4G LTE侵犯了一项FlashPoint专利，但华为和中兴通讯没有侵权。