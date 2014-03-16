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货币新闻 | 2014年 3月 16日 星期日 17:19 BJT

中国企业：阿里巴巴与六家银行商洽美国IPO承销事宜--消息

周日稍早，阿里巴巴宣布启动在美国的IPO事宜，但没有给出时间表，也没有披露参与IPO的银行名单。

阿里巴巴没有回覆路透记者征询其意见的电话。由于相关信息未被公开，消息人士拒绝署名。记者暂未立即联系上前述几家银行对此置评。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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