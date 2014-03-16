中港个股：中信银行称与阿里及腾讯合推的信用卡尚在测试，将严遵监管要求

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透上海3月16日 - 继中国央行叫停虚拟信用卡等业务后，正涉足相关业务的中信银行 周日发布澄清公告称，公司与阿里巴巴 和腾讯公司 拟分别合作推出的两款虚拟信用卡均处于测试阶段，尚未上线运行，公司将严格遵守监管机构的监管要求。
刊登在上海证交所网站的公告称，该行将进一步加强相关产品的合规性和安全性的评估工作及正式推广前的测试工作，完善产品的管理制度，控制风险，以保障本行广大客户的合法权益。
中国央行支付结算司支付结算司日前下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
而中信银行周三刚刚发布公告称，选择跟阿里巴巴和腾讯达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡，即中信淘宝异度支付联名信用卡及中信银行微信联名信用卡两款金融产品。
周日的公告并称，该行目前经营管理和业务发展正常有序，网络银行业务仍是其战略重点。该行将坚守“安全性、流动性、盈利性”的“三性”原则，继续积极稳健推动产品创新和服务升级。
此前中信银行股价因“触网”而持续上涨，直至周五央行新规一出，随即转为暴跌,A股及H股并于午盘停牌，因媒体报导需澄清。停牌前，中信银行H股跌6.86%至3.94港元；上午收盘时，A股亦大跌逾8%。（完）
参看细节，请点选上海证交所网站 here
(发稿 林高丽; 审校 黄凯)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --
内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。