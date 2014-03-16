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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:00 BJT

重温稿-中国经济：新型城镇化规划出炉，2020年户籍人口城镇化率目标45%

路透上海3月16日 - 中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》目标还包括：户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

国务院通知要求各级政府着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题。

此外要拓宽住房保障渠道。采取廉租住房、公共租赁住房、租赁补贴等多种方式改善农民工居住条件。完善商品房配建保障性住房政策，鼓励社会资本参与建设。把进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系。

目前中国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。

发改委在3月初人大会议上预计，2014年全国常住人口和户籍人口城镇化率预计分别达到54.6%和37.1%。(完) (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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