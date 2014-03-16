主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列印并放在手边参考。
------------------------------------------------------------------------
您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。
例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。
也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
主要国家或地区 提取代码
--------------------------------
亚洲
澳洲
中国
香港
印尼
印度
日本
韩国
马来西亚
新西兰
菲律宾
新加坡
泰国
台湾
欧美
加拿大
美国
瑞士
德国
英国
意大利
法国
汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --
内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。