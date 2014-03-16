版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 07:03 BJT

乌克兰情势：奥巴马对普京称，美国将让俄因乌克兰问题付出更多代价

白宫表示，奥巴马告诉普京此次危机仍可以通过外交途径解决，但奥巴马也说俄罗斯军队需要首先停止对乌克兰的“入侵”。

投票委员会主席在投票结束两个小时后表示，公投选票统计过半的结果显示，95.5%的民众选择加入俄罗斯。(完) (编译 于春红/侯向明； 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐