《综述》公投选票统计过半，超过90%克里米亚人支持脱乌入俄

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
但乌克兰代理国防部长Ihor Tenyukh指责俄罗斯驻军人数超过了协议水平，他说2014年驻军是12,500人。
“不幸的是，在很短的时间内，这12,500人就增长到了22,000人。这严重违反了双方协议，这是俄罗斯非法向克里米亚地区投送兵力的证据。”
**网络空间紧张升级**
克里米亚紧张局势似乎扩展到了网络空间。北大西洋公约组织(NATO)表示，身份不明的黑客周六攻陷了几个公开的NATO网站。
发言人Oana Lungescu在推特(Twitter)上表示，这些攻击行动始于周六晚上，持续到周日，但多数网站服务现已恢复。
除了克里米亚，乌克兰东部一些说俄语的地区情势亦非常紧张，对立派别的示威者之间发生冲突。俄罗斯以此为借口，声称俄罗斯族裔正在成为牺牲品。(完)
(编译 张涛/于春红；审校 张荻/侯向明)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。