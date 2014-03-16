《综述》公投选票统计过半，超过90%克里米亚人支持脱乌入俄

但乌克兰代理国防部长Ihor Tenyukh指责俄罗斯驻军人数超过了协议水平，他说2014年驻军是12,500人。

“不幸的是，在很短的时间内，这12,500人就增长到了22,000人。这严重违反了双方协议，这是俄罗斯非法向克里米亚地区投送兵力的证据。”

**网络空间紧张升级**

克里米亚紧张局势似乎扩展到了网络空间。北大西洋公约组织(NATO)表示，身份不明的黑客周六攻陷了几个公开的NATO网站。

发言人Oana Lungescu在推特(Twitter)上表示，这些攻击行动始于周六晚上，持续到周日，但多数网站服务现已恢复。

除了克里米亚，乌克兰东部一些说俄语的地区情势亦非常紧张，对立派别的示威者之间发生冲突。俄罗斯以此为借口，声称俄罗斯族裔正在成为牺牲品。(完)