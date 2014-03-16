欧洲经济指标预测--3月17日-3月24日****

港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 +0.4% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 3月18日(二) 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.7% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差120 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 53.0 55.7 现况指数 52.0 50.0 3月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少2.5 减少2.76 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 7.2% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.3% +1.1% (不包括奖金)(较上年) +1.2% +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 28.7 3月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差25.94 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 -- 0.25% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 正5 正3 3月21日(五) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余332 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余213 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出27 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 1月 -- -4.9% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.9% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 1月 -- -0.3% 工业销售(较上年同期)(经工作日调整) -- -0.6% 0900 意大利薪资指数(较上月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 正85.5 负64.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余254.0 1000 欧元区消费者信心 3月 负12.40 负12.70 3月24日当周 3月24日-4月4日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +9.4% 3月24日(一) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 49.7 Markit服务业PMI -- 47.2 Markit综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 -- 54.8 Markit服务业PMI -- 55.9 Markit综合PMI -- 56.4 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 -- 53.2 Markit服务业PMI -- 52.6 Markit综合PMI -- 53.3(完)
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
中国3月进出口贸易数据远胜预期，加上人民银行放水，但A股昨日只是靠稳而已，国企指数也只在10200点争持，惟国指再现「死亡交叉」，似乎国指在复活节假期后要继续受难。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。