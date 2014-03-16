《一周经济焦点》美联储和乌克兰令人关注，但中国仍是市场主角

总而言之，Anderson表示，“新兴市场对美国和全球经济的下档风险不容小觑。”

周三出炉的英国年度预算一直是重头戏，但罕见的事先没有消息传出，也欠缺相关揣测，这暗示或许英国财政大臣欧思邦将采取稳定路线，而非争取选票。

尽管赤字有所下滑，但本财年料将相当于国内生产总值(GDP)的7%左右，仍然远比欧盟其他大国来得高。

美银美林分析师Nick Bate表示，“由于欧思邦目前的财政计划已上轨道，他似乎不太可能推出新的重要撙节举措。”