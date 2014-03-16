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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：200日移动均线切入位为近期目标

路透3月17日 - 2242GMT

* 周四收在支撑位下方，周五持续被抛售

* 目前在近期低点构成的支撑位附近交投，可能会跌破

* 200日移动均线刚好位于略高于100整数关口上方

* 100.00/40区域有空头回补

* 技术图表:　link.reuters.com/hym67v richard.sexton@thomsonreuters.com　(完)

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