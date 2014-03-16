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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 07:21 BJT

突发新闻：智利北部发生6.7级强震，但未造成人员及财产损害

路透智利圣地亚哥3月16日 - 智利北部周日晚间突发强烈地震，部分沿海地区进行预防性疏散，但显然没有造成人员伤亡，也没有对该国重要的铜矿造成损害。

美国地质调查局称，这场6.7级的地震震中位于伊基克市西北偏西37 英里(60公里)处，震源深度为12.4英里(20公里)。这次地震起初报告为7.0级。

智利国家紧急事务机构ONEMI称，初步报告显示没有财产损害和人员伤亡。

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称，预计不会引发海啸。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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