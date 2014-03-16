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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:25 BJT

****澳新经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
              
    3月17日当周  
    3月17日(一)
    0030  澳洲新车销售　　　　　　　　　　　　　　　　　2月　　　　　　　--         --
        
    3月18日(二)
    2145  新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第四季　　　   赤字14.09 赤字47.80
                                            截至第四季当年度　　　　 赤字74.10 赤字87.70
    3月19日(三)
    2145  新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季　　　 　　　+0.9%     +1.4%
                                 (较上年同期)                            +3.0%     +3.5%
    
    3月20日(四)
    2145  新西兰短期访问者人数净变化      　     　      2月        　　   --    +12.20%
    　　　　　　永久性/长期移民人数净变化(人)                   　　       --      3,090
　
    3月21日(五)  
    暂无重要经济数据公布。 
    
    
    3月24日当周  
    3月24日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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