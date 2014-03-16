美国与加拿大经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日(一) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正6.00 正4.48 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.1% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.8% 产能利用率 78.6% 78.5% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 50 46 3月18日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月15日当周 -- +1.3% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.6% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国实质所得 2月 -0.1% +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.0 88.0 建筑许可年率(万户) 96.0 94.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月15日当周 -- +2.5% 1230 加拿大制造业销售 1月 +0.6% -0.9% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% 3月19日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前一周 -- 373.3 再融资指数 -- 1,547.9 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 +0.8% -1.4% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字880 赤字948 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25% 量化宽松总规模(亿美元) -- 650 购买抵押支持证券(MBS) -- 300 购买公债 -- 350 3月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.2 31.5 四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 286.5 285.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 461 462 1400 美国领先指标 2月 +0.2% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正3.8 负6.3 3月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.5% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -1.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- 133.8 * 3月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 -- 负0.39 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 56.0 57.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王冠中; 审校 张涛)