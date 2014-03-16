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市场报道 | 2014年 3月 17日 星期一 07:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月17日-3月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 3月17日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    3月17日(一)
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     3月       正6.00     正4.48
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                         1月          --  净流出1196
          外资购买美国公债(亿美元)                           1月          --   净买入179
    1315  美国工业生产(较前月)                               2月        +0.1%      -0.3%
              制造业产出(较前月)                                        +0.2%      -0.8%
              产能利用率                                                78.6%      78.5%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           3月           50         46
    
    
    3月18日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月15日当周          --       +1.3%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    2月        +0.1%      +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                           +1.2%      +1.6%
              扣除食品和能源(较前月)                                    +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
    1230  美国实质所得                                       2月        -0.1%      +0.1%
    1230  美国房屋开工年率(万户)                             2月         91.0       88.0
              建筑许可年率(万户)                                         96.0       94.5
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          3月15日当周          --       +2.5%
    1230  加拿大制造业销售                                   1月        +0.6%      -0.9%
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        2月          --       +0.2%
    
    
    3月19日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                            前一周          --       373.3
              再融资指数                                                  --     1,547.9
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       1月        +0.8%      -1.4%
    1230  美国经常帐(亿美元)                              第四季      赤字880    赤字948
    1800  美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定               --           --     0-0.25%
              量化宽松总规模(亿美元)                                      --         650
              购买抵押支持证券(MBS)                                       --         300
              购买公债                                                    --         350
    
    
    3月20日(四)
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               3月15日当周         32.2       31.5
              四周均值(万人)                                              --       33.05
              续请失业金人数(万人)                    3月8日当周        286.5      285.5
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             2月          461        462
    1400  美国领先指标                                       2月        +0.2%      +0.3%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                     3月        正3.8      负6.3
    
    
    3月21日(五)
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  2月        +0.6%      +0.3%
                                   (较上年同期)                         +0.9%      +1.5%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             1月        +0.7%      -1.8%
    1430  美国ECRI经济领先指标                       3月14日当周          --       133.8
    
    
    * 3月24日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    3月24日(一)
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         2月          --      负0.39
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            3月初值         56.0       57.1
    (完)
    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王冠中; 审校 张涛)
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