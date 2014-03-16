《全球市场》克里米亚公投后外交紧张情势升级，亚洲股市承压

路透东京3月17日 - 美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进 行制裁。亚洲股市周一盘初震荡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初跌0.2%，上周下挫2.9%，创六个多月以来的最大单周跌幅。

白宫在声明中称，“他(奥巴马)强调称，俄罗斯的作法违背了乌克兰的主权和领土完整，在欧洲盟友的协同下，美国准备让俄罗斯因其行为而付出更多代价。”

白宫表示，奥巴马告诉普京此次危机仍可以通过外交途径解决，但奥巴马也说俄罗斯军队需要首先停止对乌克兰的“入侵”。

投票委员会主席在投票结束两个小时后表示，公投选票统计过半的结果显示，95.5%的克里米亚民众选择加入俄罗斯。

美国股市周五收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。

标普500指数连续第二日收在关键技术支撑水准1,850点之下，本周该指数大跌2%，为1月底来最大周度跌幅。

周五道琼工业指数 收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数 下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点；Nasdaq指数 收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。 (完)