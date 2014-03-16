《全球市场》克里米亚公投后外交紧张情势升级，亚洲股市承压

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京3月17日 - 美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进 行制裁。亚洲股市周一盘初震荡。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初跌0.2%，上周下挫2.9%，创六个多月以来的最大单周跌幅。
白宫在声明中称，“他(奥巴马)强调称，俄罗斯的作法违背了乌克兰的主权和领土完整，在欧洲盟友的协同下，美国准备让俄罗斯因其行为而付出更多代价。”
白宫表示，奥巴马告诉普京此次危机仍可以通过外交途径解决，但奥巴马也说俄罗斯军队需要首先停止对乌克兰的“入侵”。
投票委员会主席在投票结束两个小时后表示，公投选票统计过半的结果显示，95.5%的克里米亚民众选择加入俄罗斯。
美国股市周五收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。
标普500指数连续第二日收在关键技术支撑水准1,850点之下，本周该指数大跌2%，为1月底来最大周度跌幅。
周五道琼工业指数 收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数 下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点；Nasdaq指数 收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。 (完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。