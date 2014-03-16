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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:44 BJT

全球外汇市场3月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本政府公布3月经济报告

0030 - 澳洲2月新车销售

0930 - 英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议

1000 - 欧元区2月通胀率终值

1230 - 美国3月纽约联邦储备银行制造业指数

1300 - 美国1月资本流动数据

1315 - 美国2月工业生产和制造业产出

1400 - 美国3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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