中美贸易：美国施压要对从中国进口线材进行调查，或为征税打开大门

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透华盛顿3月14日 - 美国贸易官员周五表示，从中国进口的碳素钢和合金钢线材可能损及当地产业，此番言论或为对该类产品征收关税打开大门。
美国生产商之前抱怨中国廉价线材进口增加。他们说，线材售价比公平市场价格低100-110%，中国生产商获得政府补贴。
美国国际贸易委员会(ITC)这项决定意味着，商务部将继续进行调查，以查中国生产商是否以低于公平价值的价格在美国出售商品，或者其制造商是否获得不当补贴，这表明有可能采取征收关税的行动。
ArcelorMittal USA LLC 、Nucor Corporation 、Charter Steel、Evraz Rocky Mountain Steel和Gerdau Ameristeel等企业投诉后，该委员会专员的投票结果显示，有合理迹象表明该产业受损。
这些公司在其调查申请中称，2011年从中国进口的线材规模为144吨，到2013年则升至61.4万吨。
商务部表示，2013年从中国进口的碳素和合金钢线材价值估计为3.13亿美元。商务部将在4月28日前就补贴做出初步裁决，并在7月10日前就倾销做出初步裁决。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)