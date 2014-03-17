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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:01 BJT

互联网金融：2013年中国网银交易额逾一千万亿，同比增22%--银行业协会

路透上海3月17日 - 中国互联网金融迅猛发展，据中国银行业协会最新发布的报告显示，2013年中国银行业网上银行交易总额1,066.97万亿元人民币，同比增长21.79%。

这份《2013年度中国银行业服务改进情况报告》还显示，去年网上银行个人客户达到7.53亿户，同比增加28.09%；企业客户达到1,500.13万户，同比增加29.92%。

去年末手机银行个人客户达到4.58亿户，同比增加1.64亿户，增长55.50%；企业客户达到11.43万户，同比增长23.04%；手机银行交易总量达49.80亿笔，交易总额12.74万亿元，同比增长248.09%。

电视银行个人客户达到383.85万户，同比增加954.24%；电视银行交易总量达34.86万笔，交易总额0.90亿元。新兴微信银行个人客户达到290.94万户，企业客户达到4.46万户，全年交易总量达850.76万笔，交易总额6.65亿元。（完）

参看细节，请点击银行业协会网站 here

(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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