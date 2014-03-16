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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月17日

* 头版头条:

--中国国务院近日印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，其中提出，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，

* 其他:

--国泰君安证券收购上海证券正进一步推进当中。据悉，国泰君安拟以40亿元人民币以内的价格收购上海证券51%股权。

--中国人民大学经济研究所发布报告预计，2014年经济增长率保持在7%-8%之间，CPI涨幅控制在不超过4%。

--中国银行业协会15日发布报告显示，中国银行业互联网金融发展迅猛，2013年网上银行交易总额1,066.97万亿元，同比增长21.79%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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