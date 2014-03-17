美国与加拿大经济指标预测--3月18日-3月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
* 3月17日当周
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月18日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月15日当周 -- +1.3%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.2% +1.6%
扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1230 美国实质所得 2月 -0.1% +0.1%
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.0 88.0
建筑许可年率(万户) 96.0 94.5
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月15日当周 -- +2.5%
1230 加拿大制造业销售 1月 +0.6% -0.9%
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出459
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%
3月19日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 3月14日当周 -- 373.3
再融资指数 -- 1,547.9
1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字880 赤字948
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 +0.8% -1.4%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25%
量化宽松总规模(亿美元) -- 650
购买抵押支持证券(MBS) -- 300
购买公债 -- 350
3月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.5 31.5
四周均值(万人) -- 33.05
续请失业金人数(万人) 3月8日当周 286.8 285.5
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 460 462
1400 美国领先指标 2月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正3.8 负6.3
3月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +1.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -1.8%
1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- 133.8
* 3月24日当周
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月24日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 -- 负0.39
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 56.0 57.1
3月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月22日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月22日当周 -- --
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 1月
地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8%
(较上年同期) +13.0% +13.4%
美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会
地区房价指数(较前月) -- -0.1%
1400 美国消费者信心 3月 79.0 78.1
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 45.0 46.8
1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 负6
(完)
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(整理 王冠中; 审校 李爽)