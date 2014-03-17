版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:15 BJT

中国新股：大盘新股中国铁路物资终止A股IPO申请

路透上海3月17日 - 继中国邮政速递物流股份有限公司撤回A股首次公开发行（IPO）申请后，又一家大盘新股的“上市路”中途夭折，中国铁路物资股份有限公司A股IPO申请近日终止审查。

据中国证监会上周五稍晚披露的IPO审批进展情况，中国铁路物资已于上周二（11）终止A股IPO申请。证监会并未透露其终止审查的原因。

据国内媒体最新报导，中铁物资终止A股IPO的原因是其预计2013年经营业绩出现亏损，将难以满足首次公开发行的条件。近两年来，受钢铁行业低迷的影响，钢铁市场需求下降、价格下跌，中国铁物的钢铁供应链相关业务已受到较大影响，业绩大幅下滑并有可能亏损。

不过该报导引述中铁物资方面的回应称，公司仍会继续关注资本市场，并根据公司实际和市场情况，择机进入资本市场。

中铁物资在2012年1月递交IPO申请，据其预披露材料，公司拟A股公开发行27.7亿股，预计募资59.74亿元人民币，主要用于沈阳钢铁物流基金等项目建设。在寻求A股IPO同时，还在寻求至多12.48亿H股发行。

去年底，中邮速递称，出于战略调整的考虑，主动撤回了IPO上市申请材料。2012年5月该公司的发行及上市申请已获证监会发审委批准，但最终仍撤回上市申请。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐