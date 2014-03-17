中国新股：大盘新股中国铁路物资终止A股IPO申请

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 继中国邮政速递物流股份有限公司撤回A股首次公开发行（IPO）申请后，又一家大盘新股的“上市路”中途夭折，中国铁路物资股份有限公司A股IPO申请近日终止审查。
据中国证监会上周五稍晚披露的IPO审批进展情况，中国铁路物资已于上周二（11）终止A股IPO申请。证监会并未透露其终止审查的原因。
据国内媒体最新报导，中铁物资终止A股IPO的原因是其预计2013年经营业绩出现亏损，将难以满足首次公开发行的条件。近两年来，受钢铁行业低迷的影响，钢铁市场需求下降、价格下跌，中国铁物的钢铁供应链相关业务已受到较大影响，业绩大幅下滑并有可能亏损。
不过该报导引述中铁物资方面的回应称，公司仍会继续关注资本市场，并根据公司实际和市场情况，择机进入资本市场。
中铁物资在2012年1月递交IPO申请，据其预披露材料，公司拟A股公开发行27.7亿股，预计募资59.74亿元人民币，主要用于沈阳钢铁物流基金等项目建设。在寻求A股IPO同时，还在寻求至多12.48亿H股发行。
去年底，中邮速递称，出于战略调整的考虑，主动撤回了IPO上市申请材料。2012年5月该公司的发行及上市申请已获证监会发审委批准，但最终仍撤回上市申请。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)