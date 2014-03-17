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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 08:33 BJT

日本热股：尼康盘初挫至五周低点，此前中国消费者权益机构提出批评

路透东京3月17日 - 尼康(Nikon) 股价周一盘初下挫4.2%至五周低位1,686日圆，此前中国消费者权益机构批评该公司在中国出售有瑕疵的产品，并且在售后服务中给予中国消费者不公平待遇。

尼康周日通过官方微博表示，正“极其认真地”对待这份报告，并且已经采取行动改善在中国的售后网络。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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