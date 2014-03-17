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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 08:39 BJT

日本热股：软银盘初大涨至七周高点，受阿里巴巴赴美上市消息提振

路透东京3月17日 - 日本软银 股价周一盘初跳升6.6%，触及七周高位8,239日圆，此前其关联企业阿里巴巴决定前往美国进行首次公开发行(IPO)。

中国电子商务巨擎阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周日宣布，决定启动在美国的上市事宜，终止了为期数月关于该公司将在哪里进行IPO的猜测。 (完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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