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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:27 BJT

全球债市：外国央行创纪录减持美国公债，市场怀疑俄罗斯或为祸首

但一些分析师表示，美国债券部位大幅减少的谜底可能并不在中国。

“没有迹象显示中国进行纾困抑或债券持有人采取行动，”Sri-Kumar Global Strategies总裁Komal Sri-Kumar表示。

中国十二届全国人大二次会议于周四闭幕，中国总理李克强在当日表示，“我不愿意看到一些金融产品违约的情况，但是确实个别情况难以避免。”

他并称，“我们必须加强监测，及时处置，确保不发生区域性、系统性金融风险。”

至于日本，该国持有约1.18万亿美元的美债。数据显示，日本一直在卖出海外债券，并在3月财年结束前汇回资金。

根据日本财务省的最新数据，从3月2日至8日，日本的海外债券部位减少了6,185亿日圆(61.2亿美元)，前一周则减少7,590亿日圆。(完) (编译 洪曦/王冠中/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
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