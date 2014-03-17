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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:19 BJT

越南利率：央行本周将下调本币存款利率上限至6%--国家电台

路透河内3月17日 - 越南国家广播电台越南之声(Voice of Vietnam)周一报导称，央行将把越南盾存款利率上限从目前的7.0%下调至6.0%。

电台在早间新闻节目中称，越南央行还将把越南盾贷款再融资利率从7%调降至6.5%，把美元存款利率上限从目前的1.25%调降至1.0%。

报导称，降息决定将可能在“本周”发布，未给出更加具体的时间。

越南央行曾表示，今年应该下调越南盾利率。利率降低有助于越南政府实现经济成长5.8%的目标。2013年越南经济增长5.4%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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