中国个股：浦发银行可能收购上海国际信托，旨在打造金控集团--报载

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 第一财经日报周一引述权威人士消息，浦发银行 极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。
报导称，该消息得到了接近上海市国资委和上海市金融办人士的交叉印证。“上周六（3月15日）市里已经开会明确。”知情人士表示，目前尚不明确收购方案是以向上海信托的全部13家股东增发形成资产注入的方式收购，还是以现金方式收购。 “与国泰君安收购上海证券的事一样，上面已经定下来了，操作起来就会很快。”上述知情人士表示。
浦发银行公关部负责人对路透表示，目前银行没有收到任何消息，内部也没有听说这个计划，但上述报道指向的是顶层设计，目前不评论真假，需等待进一步信息确认。而上海国际信托人士暂未能联络到发表评论。
上海市政府正推动旗下国有资产加速证券化进程。消息人士近日透露，正在申请A股上市的国泰君安证券拟收购同属上海国际集团旗下的上海证券51%股权，有望在3月底落实收购方案。 目前，上海国资委旗下的上海国际集团有限公司合计持有浦发银行24.18%股份，为合并持股第一大股东；同时持有上海国际信托66.33%的股份。而上海国际信托持有浦发银行5.23%股权，此番收购可能造成浦发银行与上海国际信托互相持股。上述知情人士分析称，鉴于此，上海国际信托持有的浦发银行股份有可能划转至上海国际集团。
除值钱的信托牌照之外，上海国际信托还持有陆家嘴 、爱建股份等 等上市公司股份，以及上投摩根基金管理有限公司51%股权、上信资产管理有限公司100%股权、华安基金管理有限公司20%股权、上海证券33.33%股权。 报导称，收购上海国际信托，对价料将不菲。上海国际信托2012年底净资产58.25亿元人民币，净利润9.6亿元，管理信托资产超过1,200亿元。上海国际信托一向以稳健着称，在行业整体负债率较高的背景下，其2012年负债仅有4.9亿元，资产负债率不到10%。
该报导指出，未来浦发银行是上海选定的以银行为主体的金融控股集团，而国泰君安则将担当上海本地以证券为主体的金融控股集团。
报导称，本次浦发银行有望收购上海国际信托，与上海国际集团定位的重大改变有关。据上海国资委相关人士表述，上海极有可能启动两家国有资本流动平台--上海国际集团、上海国盛集团有限公司。两家集团公司将一改过去资产经营的业务模式，而转向以股权为纽带运作上海市国资委旗下资本。
此前上海国资国企改革二十条意见强调，要建立公开、透明、规范的国资流动平台，推动国有控股上市公司、非上市公司开放性市场化重组整合。（完） (发稿 林琦/徐永; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)