企业并购：沃达丰决定以72亿欧元收购西班牙Ono--消息人士

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月16日 - 熟知情况的消息人士对路透表示，英国电信运营商沃达丰 已决定以72亿欧元(合100.3亿美元)收购西班牙有线电视运营商Ono，该交易料将于周一宣布。
对沃达丰而言，收购Ono将是其两年内在欧洲的第三笔宽频固网收购案。该交易旨在改善其网络，并提振其欧洲业务。沃达丰此前以1,300亿美元出售了美国分支。
沃达丰拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。