企业并购：沃达丰决定以72亿欧元收购西班牙Ono--消息人士

路透3月16日 - 熟知情况的消息人士对路透表示，英国电信运营商沃达丰 已决定以72亿欧元(合100.3亿美元)收购西班牙有线电视运营商Ono，该交易料将于周一宣布。

对沃达丰而言，收购Ono将是其两年内在欧洲的第三笔宽频固网收购案。该交易旨在改善其网络，并提振其欧洲业务。沃达丰此前以1,300亿美元出售了美国分支。

沃达丰拒绝发表评论。(完)