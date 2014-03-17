《新兴市场重要经济事件预告》--3月17日-3月24日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月17日(一)
圣保罗--美国财政部长杰克卢将与巴西财长曼特加和巴西央行总裁Alexandre Tombini举行会谈。
日内瓦--非洲CEO论坛(至3月19日)。发言者包括尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、中部非洲国家银行(BEAC)总裁Lucas Abaga Nchama、及毛里求斯财政部长Xavier-Luc Duval。
布鲁塞尔--立陶宛财长Rimantas Sadzius在欧盟议会经济委员会上就采用欧元发表讲话(1400)。
利川--韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词(0000)。
3月18日(二)
墨西哥城--美国财政部长杰克卢将与墨西哥总统Enrique Pe?a Nieto、财长Luis Videgaray和墨西哥央行总裁Agustin Carstens举行会谈。
布拉格--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将访问布拉格，发布OECD捷克经济展望。葛利亚将与捷克总理Bohuslav Sobotka、总统Milos Zeman和央行总裁Miroslav Singer会面。
法兰克福--格鲁吉亚财长Nodar Khaduri在德国-格鲁吉亚经济论坛上讲话。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不会宣布利率决定。
3月19日(三)
暂无重要经济事件。
3月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开议息会议(0800)。
3月21日(五)
布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
3月24日(一)
喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 李爽 审校 于春红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)